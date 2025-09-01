Bakan Yumaklı: “Su Ürünleri Üretimi 1 Milyon Tonun Üzerine Çıktı”

Bakan Yumaklı, su ürünleri sektöründeki üretimin 600 bin tondan yüzde 60 artışla 1 milyon tonun üzerine ulaştığını belirterek, balıkçılık anlaşması imzalanan ülke sayısının 17'ye çıktığını ve 20 ülkeyle de müzakerelerin devam ettiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu sabah saatlerinde Trabzon'a geldi. Bakan Yumaklı, ilk olarak Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde incelemelerde bulundu. Ardından Trabzon Valiliği ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Yumaklı, 2025-2026 balıkçılık av sezonunun açılışına katıldı. Çarşıbaşı ilçesine bağlı Yoroz Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen av sezonunun açılışına Bakan Yumaklı'nın yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç ve Sibel Suiçmez ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri, vatandaşlar ve balıkçılar katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı'nın konseri ve halk oyunları gösterileriyle başlayan program, coşkulu bir atmosferde gerçekleşti. Açılış töreninde konuşan Bakan Yumaklı, "İnşallah az sonra ‘Vira Bismillah' diyerek 2025 -2026 av sezonumuzun açılışını yapacağız. Ayrıca 2 balıkçımızı da uluslararası sulara uğurlamış olacağız. Açılışını yapacağımız yeni av sezonunun sektörümüze, Trabzon'a, avcılarımız ile reislerimize hayırlı ve uğurlu olmasını tüm kalbimle diliyorum. Anadolu çiftçisi emek ve gayretle topraktan verim alırken, sizler de denizlerimizin hırçın dalgalarıyla boğuşarak, çeşit çeşit su ürünlerini sofralarımıza ulaştırıyorsunuz. Gıda arz güvenliğimizin sağlanmasında başta siz reislerimiz ve balıkçılarımız olmak üzere bu uğurda emek ve alın teri döken herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Balıkçıların finansman ihtiyacını karşılamak için 61 bin balıkçı ve üreticiye 50 milyar liranın üzerinde faiz indirimli kredi sağladıklarını belirten Bakan Yumaklı, "Türkiye, tarımsal üretim konusunda her branşta; ister bitkisel, hayvansal, su ürünleri olsun parmakla gösterilen ülkeler arasındadır. Ülkemizin tarımsal hasılası, dünya ile kıyasladığımızda Avrupa'da 1'nci sırada, dünyada ise 7'nci sıradadır. Bu anlamdaki gücümüzün hafife alınmaması gerekir. Tarımsal üretimde olduğu kadar, su ürünleri üretiminde de ülkemiz önemli bir potansiyele sahip. İşte biz de son 23 yılda hayata geçirdiğimiz etkin politikalarla bu potansiyeli açığa çıkarmayı başardık. Su ürünleri sektörümüzün gelişmesi ve risklere karşı dayanıklılığını arttırmak için birçok projeyi, konuyu ve düzenlemeyi hayata geçirdik. Su ürünleri üretimini arttırmak için 19 milyar lira üretim desteği, 700 milyon lira küçük balıkçı desteği ve diğerleriyle toplam 51 milyar lira destek sağladık. Balıkçılarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 61 bin balıkçımıza ve üreticimize 50 milyar liranın üzerinde faiz indirimli kredi sağladık. 2024-2026 dönemi için hazine destekli tarımsal kredi limitini 15 milyon liradan 40 milyon liraya çıkardık. Bu kredilerde de ilk kez yüzde 100'e varan faiz indirimi imkanı verdik. Güçlü balıkçı filolarımızın sadece kendi karasularımızda değil, uluslararası sularda da avlanmalarını sağladık. Gerekli anlaşmaları ilgili ülkelerle yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla ülke ile balıkçılarımızın anlaşmasını sağlayacağız. Bu yıl balıkçılık anlaşması imzaladığımız ülke sayısı 17'ye çıktı. 20 ülke ile de müzakerelerimiz devam ediyor. İnşallah bugün de Trabzonlu 2 balıkçı gemimizi Umman'a uğurlayacağız" şeklinde konuştu.



"Su ürünleri sektöründeki üretimimiz 600 bin tondan yüzde 60 artışla 1 milyon tonun üzerine ulaşmış vaziyette"

Geçtiğimiz av sezonunda 200 binden fazla denetim yaptıklarının altını çizen Bakan Yumaklı, "Su ürünleri üretiminde sürdürülebilirliğin sağlaması için denetim ve kontrol faaliyetlerinin de önemli bir yeri var. Geçen sezon 200 binden fazla denetim yaptık. Faaliyetlerini kurallarına uygun sürdüren bütün balıkçılarımıza buradan teşekkür ediyorum. Denetimleri yaparken amacımız ceza kesmek değil, altını çizerek söylüyorum burada önemli olan yasa dışı avcılıktaki caydırıcılığın sağlanmasıdır. Bu alanda da önemli bir hizmet kalemini önümüzdeki dönemde inşallah hayata geçireceğiz. Uluslararası standartlardaki Marmara Denizi Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi'nin inşasını tamamlamak üzereyiz. Evet, yaptığımız bu çalışmaların neticesinde su ürünleri sektörümüz önemli başarılar elde etti. Su ürünleri sektöründeki üretimimiz 600 bin tondan yüzde 60 artışla 1 milyon tonun üzerine ulaşmış vaziyette. Ülkemiz bu başarısını ihracatla da taçlandırmış durumdayız. 2 milyar dolarlık ihracat rakamını inşallah son daha ilerilere taşıyacağız. Ben buradan Mavi Vatan'da güçlü balıkçılık yapısı, maharetli reisleri, donanımlı ve teknolojik üretim yöntemleri, ihracatı ve istihdam ile uluslararası camiada da kabul gören bir balıkçı ülkesi olduğumuzu özelikle ifade etmek isterim. Hakikaten bundan sonraki dönemde de bizim balıkçılığımız, reislerimiz adlarından söz ettirecekler. Tabii koruma kullanma dengesi var. Bunun da üretim planlaması ile birlikte mümkün olduğunu söylemek istiyorum" diye konuştu.



"Denizi'nde görülen müsilajdan olumsuz etkilenen balıkçılarımıza önümüzdeki günlerde destek sağlayacağız"

"Başta hamsi olmak üzere 7 üründe yetiştiricilikte de 4 üründe planlı üretime geçtik" diyen Bakan Yumaklı, "İnşallah bu yıl avcılıkta kılıç, uzun kanat orkinos, kalkan ve kereviti yetiştiricilikte de alabalığı üretim planlamasına dahil ediyoruz. Palamut av sezonu değişikliği konusundaki memnuniyetin çok yüksek olduğunu gördüm. İnşallah sektörle birlikte alacağımız kararlar hem sürdürülebilirlik anlamında hem de söktüren daha iyi gelir etmesi anlamında önemli olacak. Balıkçılarımıza ve reislerimize sektörümüze yönelik iki müjdeyi ifade etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi sektörün karşılaştığı deprem, sel gibi doğal afet zararlarında hızlı hareket ediyoruz ve üreticimizin yanında yer alıyoruz. Bu yıl da malum Marmara Denizi'nde görülen müsilajdan olumsuz etkilenen balıkçılarımıza önümüzdeki günlerde destek sağlayacağız. Ayrıca balıkçılarımızın ve balıkçı gemilerinin sigorta sorunlarının çözümü için ilgili Bakanlıklarla çalışmalar yürütüyoruz. Aylardır bu güne hazırlık yapıyorsunuz. Teknelerinizi tamir ettiniz. Yırtık ağlarınızı örerek, sağlamlaştırdınız. Motorları gözden geçirerek son hazırlıklarınızı yaptınız. Şimdi ‘vira bismillah' diyerek, mavi sularla ağlarımızı buluşturma zamanı. 2025-2026 su ürünleri av sezonunun ülkemize, milletimize, sektörümüze ve balıkçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim yolunuzu da bahtınızı da açık etsin, kazasız belasız, bereketli bir sezon nasip etsin. Sektörümüzün güçlenip büyümesinde bizlere destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Denizleriniz bol, rüzgarınız kolay, ağlarınız bereketli olsun. Kazasız belasız, sağlıklı ve huzurlu bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı'nın konuşmasının ardından dua edildi. Daha sonra Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan çalışma ile üretilen Mersin ve kalkan balıklarının denize salımı gerçekleştirildi. Bakan Yumaklı, törende Umman'a gidecek 2 tekneyi de uğurladı.

