Muğla’da Su Ürünleri Av Sezonu Açıldı

Milas Güllük mahallesinde Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi Dalış Timi deniz dibi temizliği ve balıklandırma çalışması ile başladı.

Açılışta konuşan SÜR-KOOP Merkez Birlik Başkanı Ramazan Özkaya, balıkçıların Türk halkına taze balık ulaştırmak için büyük özveriyle çalıştığını belirterek kazasız, bereketli bir sezon temennisinde bulunurken, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke Milas ilçesinde yaklaşık 5 bin kişinin bu sulardan geçimini sağladığını açıkladı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar konuşmasında, Muğla’nın 1.480 km’lik kıyı şeridiyle ülkemizin en değerli avlak sahalarına sahip illerinden biri olduğunu vurguladı. Baydar, balıkçı barınaklarının fizibilite çalışmalarının tamamlandığını, yeni barınak planlamalarının sürdüğünü ve deniz dibi temizliği çalışmalarının düzenli olarak yapıldığını ifade etti. İl Müdürü Baydar, "Bugün ya Bismillah diyerek ilimizdeki 4 bin 325 balıkçımız denizlerde balık tutmaya başlayacak. Bu balıkçılarımızın 330’u kadın. Bunun yanında Bin 117 tane teknemiz ve 10 gırgır gemisi ile beraber toplam Bin 114’a yakın tekne ve gemi denizde olacak. Bu avcılık için ve bugün açılışı yapılan bu sezon için çok önemli bir potansiyel ve önemli bir değeri barındırmakta" dedi.

Tören, balıkçı teknelerine belge takdimi, dua ve kurdele kesiminin ardından, teknelerle yapılan kısa tur ve balık ekmek ikramı ile son buldu.

Vira Haber