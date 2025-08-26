Balıkçılar "Vira Bismillah" Demeye Hazırlanıyor

Tayfalar, denize açılmadan önce ağlarını onararak avlanmaya uygun hale getirmek için son düzenlemeleri yapıyor.

Tekne reisi Mümin Sözen, yaptığı açıklamada, "Gemiciler ağları hazırlıyor. Biz de tekneyi hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Tekne yeni yapım aşamasında olduğundan eksiklerimiz vardı, onları tamamlıyoruz. Balık sezonu 1 Eylül'de başlıyor. Hamsi ve sardalya avlayacağız ama hangi balık denk gelirse onu tutmaya gayret ediyoruz" dedi.

Kestanelikli balıkçılar, sezonun bereketli geçmesini dilerken, aylar süren hazırlıkların ardından 1 Eylül sabahı "vira bismillah" diyerek denize açılacak.

Vira Haber