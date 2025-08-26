Bodrum'a 2 Gemi ile 2 Bin 609 Turist Geldi

İstanbul26 °C

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen "Marella Discovery 2" ve "Azamara Pursuit" adlı yolcu gemileri, toplamda 2 bin 609 turist getirdi.

Bahamalar bayraklı 264 metre boyundaki Marella Discovery 2, sabah saatlerinde Girit Adası’nın Heraklion Limanı’ndan Bodrum’a geldi. Akşam saatlerinde Rodos Limanı’na hareket edecek gemide ağırlıklı olarak İngiliz olmak üzere toplam 1936 yolcu, 738 personel bulunuyor.
Malta bayraklı 181 metre boyundaki Azamara Pursuit Yunanistan’ın Mikonos Limanı’ndan ilçeye geldi. Gece saatlerinde Marmaris Limanı’na hareket edecek gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 673 yolcu, 395 personel bulunuyor.

