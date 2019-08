Çeşme Marina bir ilke daha imza atıyor

Çeşme Marina içerisinde kurulacak parkur ile Sutopu turnuvası Çeşme’de ilk defa düzenleniyor.

Turizm sezonunun son günlerinde gerçekleştirilecek olan Sutopu karşılaşmalarına ise İzmir, Ankara, Bursa ve İstanbul Masters takımları katılacak. Çeşme Marina’da 24-25 Ağustos tarihleri arsında gerçekleştirilecek turnuva Çeşme’de ilk kez düzenleniyor.

Turnuva ile ilgili bir açıklama yapan Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan, “ Bu turnuva ilk defa Çeşme Marina içerisinde gerçekleştirilecek. Oluşturulacak parkurda takımlar birinci olabilmek için kulaç atacaklar. Ülkemizde fazla tanınırlığı olmayan bu spor dalını vatandaşlarımız iki gün boyunca izleme ayrıcalığına sahip olacaklar. Çeşme Marina olarak 110 bin metrekare alanı her şekilde değerlendirmek istiyoruz. Marina işletmeciliğinin yanı sıra gerek sportif faaliyetlere gerekse kültürel etkinliklerle yaşamın her alanında bulunmaya devam edeceğiz. Bu hafta sonu düzenleyeceğimiz Sutopu turnuvasının da ilgi ile takip edileceğini düşünüyoruz” dedi.

Vira Haber