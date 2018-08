‘Start-up Management’ teknenize en doğru başlangıç

Xone Superyacht Management, tekne sahiplerinin ve işletmecilerinin sahip oldukları yatırımın değerini sürekli olarak arttıracak, maliyet ve masrafları minimize edecek ve tekne sahibine özel çözümler tasarlayarak yatlarının daimi olarak gözetilmesi ile tam bir şeffaflık içerisinde finans ve teknik işletim, teftiş, sörvey, bakım, onarım ve personel masraflarının optimizasyonunu sağlıyor.

Xone Superyacht Management tarafından ‘Start-up Management’ olarak isimlendirilen yat sektöründe bilinen ismi ile “Commissioning Management”, yeni inşa yatların gerekli tüm donanım, Bayrak Devleti ve uluslararası mevzuat ve teknik anlamda “Hizmete Alma Yönetimi”ni ifade eder. Bu alanda sahip olduğu ‘know-how’ ile Xone Superyacht Management, ülkemizde bu hizmeti veren tek kurum ünvanını taşıyor.

Start-up Management, bir teknenin özel ya da ticari hayatını etkileyecek ve tüm yaşamı boyunca omurgasını oluşturacak yapıyı kurmayı ifade eder. Bir yatın inşa sonrası ve servise çıkmadan yaklaşık 2-3 ay önce tabi olduğu Bayrak Devleti ve ilgili Yat Kodları uyarınca tüm teknik sörvey gerekleri ve sertifikasyon yönetimi, personel eğitimi, bilgilendirmesi, dokümantasyonu, legal gerekleri, Mini ISM olarak isimlendirilen kalite yönetim sisteminin kurulumu vb mevzuat anlamında ne ihtiyacı varsa ön çalışmalarını yapmak demektir. Bu da uluslararası mevzuatın, Bayrak Devletinin ve Klas kuruluşunun gerektirdiği teknik dokümantasyon, kayıt ve takip sisteminin sıfırdan kurulması anlamına gelir. Bu süreç yeni inşa ya da majör refit altındaki bir teknenin suya inişi ve sonrasındaki üç aylık monitoring sürecini kapsar. Personelin on-board eğitimleri ile üç aylık full monitoring bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Halihazırda S/Y All About U (50 m.) , S/Y TROY (47 m.), M/Y ARIELA (40 m.), M/Y CARINTHIA (71 m), Xone’un ‘Start-up Management’ portföyünde yer alan tekneler arasında.

