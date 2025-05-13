Turizmde Yükselen 50 Başarılı Kadın Açıklandı
‘’Women in Travel’’ ödülleri Uzakrota Zirvesi’nde takdim edilecek
Dünyaya açılan zirve markası Uzakrota, turizm ve seyahat dünyasına yön veren, artı değer katan 50 başarılı kadını açıkladı. Havayolu, otelcilik, kruvaziyer, seyahat acentesi, tur operatörlüğü gibi pek çok kolda fark yaratan ‘’Turizm Sektörünün Önde Gelen 50 Kadın Yöneticisi’’ne ödülleri, Kasım ayında İstanbul’da gerçekleşecek Uzakrota Global Summit’te törenle verilecek
Uzakrota Kurucusu Gökhan Erdoğan, ‘’Turizm sektöründe kadın yönetici sayısının artışıyla paralel bir yükseliş yaşandığını düşünüyoruz. Bu ödülle kadınların turizmdeki yükselişinin gözle görünmesine ve turizm seyahat sektöründe yarattığı değere katkı sağlamayı amaçladık’’ dedi
Yönetimde kadın fark yaratıyor. Son yıllarda kadınların güçlü ayak seslerinin yükseldiği sektörlerden biri de turizm oldu. Turizm ve seyahat alanında rol alan kadınlar son birkaç yılda neredeyse üçe katlandı, karar mekanizmalarındaki kadın sayısı arttı. Turizm orta ve alt kademede pek öyle olmasa da üst yönetimde diğer pek çok iş alanında olduğu gibi erkek egemen bir sektörken son yıllarda ön plana çıkan kadın yönetici sayısında belirgin bir artış yaşandı.
Geleneksel ödüllere ‘’Women in Travel’’ eklendi
10 yılda 5 kıtada düzenlediği 30 zirveyle dünyanın önde gelen turizm etkinliği olarak kabul gören Uzakrota, sektörün bu yükselen gücüne ışık tuttu. Uzakrota Kurucusu Gökhan Erdoğan, gelenekselleşen Uzakrota Travel Awards’ta bu yıl ‘’Women in Travel’’ kategorisini de eklediklerini duyurdu: ‘’Turizm sektörü, son yıllarda kadınların başarılarıyla gelişiyor, büyüyor. Turizm sektöründeki yükselişin arkasında kadınların özellikle üst yönetimde yükselen gücünün olduğuna inanıyoruz. Kadın yöneticilerin sayısındaki artış ile paralel olduğunu düşünüyoruz. Bu bakış açısıyla sektörümüzün kendi alanlarında son derece başarılı olan 50 kadın yöneticisini ‘Turizm Sektörünün Önde Gelen 50 Kadın Yöneticisi’ ödülü ile ödüllendirmek istedik. Bu ödülle kadınların turizmdeki yükselişinin gözle görünmesine ve yarattığı değere katkı sağlamayı amaçlıyoruz. 28 Kasım’da İstanbul’da organize edeceğimiz Uzakrota Global Summit’te kendilerine ödüllerini takdim etmek istiyoruz. Kadınlar her girdiği alanda fark yaratıyor. Turizm sektöründe her ne kadar sayı artsa yeterli değil. Bu ödüllerle kadınların turizm yönetiminde daha da çok yer alması için farkındalık yaratmayı istiyoruz.’’
İşte turizmi yükselten 50 başarılı kadın
Uzakrota Travel Awards kapsamında ‘’Women in Travel’’ başlığıyla ödüle değer görülen ‘’Turizmin Önde Gelen 50 Kadın Yöneticisi’’:
Müberra Eresin – Türkiye Otelciler Birliği Başkanı
Deniz Sumerpalazoğlu – Emirates Airline Türkiye Satış Müdürü
Deniz Selen Kılıçözgürler – Gezinomi Genel Müdürü
Pelin Bengü – Intrepid Travel Türkiye Genel Müdürü
Yulia Kardesoglu – Divan Hotel Genel Müdürü
Nesrin Ceran Sander – Middle East Airlines Genel Müdürü
Nilüfer Aktan – Airfrance-KLM Türkiye Ticari Müdürü
Ayşe Yağcı – Jules Verne Travel CEO’su
Elif Balcı Fisunoğlu – TGA Genel Müdür Yardımcısı
Oya Narin – Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı
Yeşim Doğukan – Radisson Hotel Bölge Pazarlama Müdürü
Nuket Angın – Air Arabia Doğu Avrupa Müdürü
Birgül Akgül – Barut Hotels Kıdemli Pazarlama Müdürü
Harika Kızılhan – Türk Ekspres Genel Müdürü
Nevra Onursal Karaagaç – Hitit CEO’su
Aylin Özsavaş – İstanbul Seyahat Acentaları Tanıtım ve Geliştirme Derneği Başkanı
Ferzan Ünlüsoy – APG Network Avrupa Genel Müdür Yardımcısı
Aslı Acarkan – Expedia Türkiye Genel Müdürü
Aslı Erkan – Aviareps Türkiye Genel Müdürü
Mirey Göldağ – Talaviation Genel Müdürü
Tuğba Atay Gücük – Hepstar Genel Müdür Yardımcısı
Cansu Varlık – Wtatil Yönetici Ortağı
Pınar Gökçen Boybeyi – Korean Air Türkiye Satış Müdürü
Sinem Dağtaş – Kuwait Airways Türkiye Genel Müdürü
Meltem Özkeskin – FlyDubai Türkiye Genel Müdürü
Figen Erkan – Jolly Yönetim Kurulu Üyesi
Ece Tonbul – Paloma Hotel Yönetim Kurulu Üyesi
Seda Akter – Etihad Airways Türkiye Ticari Müdürü
Zeynep Mutlu – Skyscanner Destinasyon Ortaklık Müdürü
Nedime Konuksever – Air Canada Doğu Avrupa Müdürü
Derya Pekruh Gerçeker – Singapore Airlines Bölge Pazarlama Müdürü
Çiğdem Cengiz – Amadeus Türkiye Kıdemli Pazarlama Müdürü
Süheyla van Taarling – HotelRunner Kıdemli Pazarlama Müdürü
Canan Demir – Tatilsepeti Pazarlama Direktörü
Nihan Çolak Erol – Enuygun Wingie Group Kurucu Ortağı
Adviye Bergemann – Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Derneği Başkanı
Güliz Öztürk – Pegasus Airlines CEO’su
Ece Yiğit – Vista Turizm Genel Müdürü
Eda Serbest – Ejder Turizm Genel Müdürü
Sinem Duygu Oral – Rixos Hotels Pazarlama Direktörü
Tuğçe Tanju Atıl – Honest Holding Pazarlama Direktörü
Nadya Özcan – Air Astana Türkiye Genel Müdürü
Damla Bayık – Katar Turizm Ofisi Bölge Müdürü
Derya Karaagaç – Dubai Turizm Otoritesi Türkiye Müdürü
Nilda Türe – Selectum Blu Cruise Genel Müdürü
Müveddet Utku – Gözden GSA Direktörü
Banu Dedeman – Dedeman Hotel Yönetim Kurulu Üyesi
Hediye Güral Gür – NG Hotel Yönetim Kurulu Başkanı
Işın Hekimoğlu – MSC Cruises Türkiye Genel Müdürü
Şebnem Özlem – Antur Genel Müdürü
Özel Ödüller ise şöyle:
Ayrıca, sektöre yaptıkları katkılarla öne çıkan kadın liderlere de özel ödüller verilecek:
Didem Kuş – Multinet UP Genel Müdür Yardımcısı
Gizem Çakı Çolak – İstanbul Havalimanı Havacılık Geliştirme Müdürü
Emel Yasemin Akçay – Plaza Premium Avrupa Satış Müdürü
Ayşen Tümbay – Global Tourism and Organization Yönetim Kurulu Başkanı
Güliz Saral – İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Pazarlama Müdürü
Detaylı bilgi için: https://www.uzakrota.com/womenintravel2025/
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2025 Uzakrota Zirve Takvimi
28 Kasım’da Hilton Bosphorus’ta
- Uzakrota 2025 yılı içerisinde 19 Haziran’da Novotel Kuala Lumpur’da, 30 Eylül’de Sheraton Grand Dubai’de olacak. Yılın en büyük etkinliği ise 28 Kasım’da Hilton Bosphorus İstanbul’da gerçekleştirilecek.
- 2018 yılında Hollanda merkezli Bidroom, 2019 yılında Japonya merkezli HİS Travel, 2020 yılında Güney Afrika merkezli Hepstar, 2021 yılında İngiltere merkezli Rent’n Connect ve 2023 yılında Finlandiya merkezli Dealroom tarafından “Dünya’nın En Etkili 10 Turizm Etkinliği”nden biri olarak seçilen Uzakrota’ya son olarak Birleşik Krallık merkezli turizm dergisi International Explorer tarafından Avrupa’nın En Etkili Turizm Etkinliği ödülü verildi.
UZAKROTA HAKKINDA: İlki 2010 yılında olmak üzere Dünyanın farklı şehirlerinde gerçekleştirilen turizm konferansı Uzak Rota’nın en kapsamlısı her yıl İstanbul’da toplanıyor. Konukların tematik salonlarda turizm seyahat endüstrisine yön verecek profesyonelleri dinleme şansı bulduğu zirvenin stant alanlarında ise firmalar için tanıtım ve buluşma ortamı sağlanıyor. Bugüne dek 10 ülkede 30’u aşkın zirvede 100 bine yakın kişiyi ağırlayan Uzakrota; ‘en etkili turizm etkinliği’ unvanını korumayı sürdürüyor. Hollanda merkezli Bidrrom tarafından 2018 yılında, Japonya merkezli HIS Travel tarafından 2019 yılında, Güney Afrika merkezli Hepstar tarafından 2020 yılında, İngiltere merkezli Rent’n Connect tarafından 2021 yılında Dünyanın en önemli turizm etkinliklerinden biri arasında seçilen Uzakrota, son olarak 2023 yılında Finlandiya merkezli etkinlik teknolojileri şirketi Dealroom tarafından ‘’Dünyanın en etkili 10 turizm etkinliğinden biri’’ olmaya değer görüldü.
Vira Haber
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