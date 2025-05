Turizmde Yükselen 50 Başarılı Kadın Açıklandı

Dünyaya açılan zirve markası Uzakrota, turizm ve seyahat dünyasına yön veren, artı değer katan 50 başarılı kadını açıkladı. Havayolu, otelcilik, kruvaziyer, seyahat acentesi, tur operatörlüğü gibi pek çok kolda fark yaratan ‘’Turizm Sektörünün Önde Gelen 50 Kadın Yöneticisi’’ne ödülleri, Kasım ayında İstanbul’da gerçekleşecek Uzakrota Global Summit’te törenle verilecek

Uzakrota Kurucusu Gökhan Erdoğan, ‘’Turizm sektöründe kadın yönetici sayısının artışıyla paralel bir yükseliş yaşandığını düşünüyoruz. Bu ödülle kadınların turizmdeki yükselişinin gözle görünmesine ve turizm seyahat sektöründe yarattığı değere katkı sağlamayı amaçladık’’ dedi

Yönetimde kadın fark yaratıyor. Son yıllarda kadınların güçlü ayak seslerinin yükseldiği sektörlerden biri de turizm oldu. Turizm ve seyahat alanında rol alan kadınlar son birkaç yılda neredeyse üçe katlandı, karar mekanizmalarındaki kadın sayısı arttı. Turizm orta ve alt kademede pek öyle olmasa da üst yönetimde diğer pek çok iş alanında olduğu gibi erkek egemen bir sektörken son yıllarda ön plana çıkan kadın yönetici sayısında belirgin bir artış yaşandı.

Geleneksel ödüllere ‘’Women in Travel’’ eklendi

10 yılda 5 kıtada düzenlediği 30 zirveyle dünyanın önde gelen turizm etkinliği olarak kabul gören Uzakrota, sektörün bu yükselen gücüne ışık tuttu. Uzakrota Kurucusu Gökhan Erdoğan, gelenekselleşen Uzakrota Travel Awards’ta bu yıl ‘’Women in Travel’’ kategorisini de eklediklerini duyurdu: ‘’Turizm sektörü, son yıllarda kadınların başarılarıyla gelişiyor, büyüyor. Turizm sektöründeki yükselişin arkasında kadınların özellikle üst yönetimde yükselen gücünün olduğuna inanıyoruz. Kadın yöneticilerin sayısındaki artış ile paralel olduğunu düşünüyoruz. Bu bakış açısıyla sektörümüzün kendi alanlarında son derece başarılı olan 50 kadın yöneticisini ‘Turizm Sektörünün Önde Gelen 50 Kadın Yöneticisi’ ödülü ile ödüllendirmek istedik. Bu ödülle kadınların turizmdeki yükselişinin gözle görünmesine ve yarattığı değere katkı sağlamayı amaçlıyoruz. 28 Kasım’da İstanbul’da organize edeceğimiz Uzakrota Global Summit’te kendilerine ödüllerini takdim etmek istiyoruz. Kadınlar her girdiği alanda fark yaratıyor. Turizm sektöründe her ne kadar sayı artsa yeterli değil. Bu ödüllerle kadınların turizm yönetiminde daha da çok yer alması için farkındalık yaratmayı istiyoruz.’’

İşte turizmi yükselten 50 başarılı kadın

Uzakrota Travel Awards kapsamında ‘’Women in Travel’’ başlığıyla ödüle değer görülen ‘’Turizmin Önde Gelen 50 Kadın Yöneticisi’’:

Müberra Eresin – Türkiye Otelciler Birliği Başkanı

Deniz Sumerpalazoğlu – Emirates Airline Türkiye Satış Müdürü

Deniz Selen Kılıçözgürler – Gezinomi Genel Müdürü

Pelin Bengü – Intrepid Travel Türkiye Genel Müdürü

Yulia Kardesoglu – Divan Hotel Genel Müdürü

Nesrin Ceran Sander – Middle East Airlines Genel Müdürü

Nilüfer Aktan – Airfrance-KLM Türkiye Ticari Müdürü

Ayşe Yağcı – Jules Verne Travel CEO’su

Elif Balcı Fisunoğlu – TGA Genel Müdür Yardımcısı

Oya Narin – Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı

Yeşim Doğukan – Radisson Hotel Bölge Pazarlama Müdürü

Nuket Angın – Air Arabia Doğu Avrupa Müdürü

Birgül Akgül – Barut Hotels Kıdemli Pazarlama Müdürü

Harika Kızılhan – Türk Ekspres Genel Müdürü

Nevra Onursal Karaagaç – Hitit CEO’su

Aylin Özsavaş – İstanbul Seyahat Acentaları Tanıtım ve Geliştirme Derneği Başkanı

Ferzan Ünlüsoy – APG Network Avrupa Genel Müdür Yardımcısı

Aslı Acarkan – Expedia Türkiye Genel Müdürü

Aslı Erkan – Aviareps Türkiye Genel Müdürü

Mirey Göldağ – Talaviation Genel Müdürü

Tuğba Atay Gücük – Hepstar Genel Müdür Yardımcısı

Cansu Varlık – Wtatil Yönetici Ortağı

Pınar Gökçen Boybeyi – Korean Air Türkiye Satış Müdürü

Sinem Dağtaş – Kuwait Airways Türkiye Genel Müdürü

Meltem Özkeskin – FlyDubai Türkiye Genel Müdürü

Figen Erkan – Jolly Yönetim Kurulu Üyesi

Ece Tonbul – Paloma Hotel Yönetim Kurulu Üyesi

Seda Akter – Etihad Airways Türkiye Ticari Müdürü

Zeynep Mutlu – Skyscanner Destinasyon Ortaklık Müdürü

Nedime Konuksever – Air Canada Doğu Avrupa Müdürü

Derya Pekruh Gerçeker – Singapore Airlines Bölge Pazarlama Müdürü

Çiğdem Cengiz – Amadeus Türkiye Kıdemli Pazarlama Müdürü

Süheyla van Taarling – HotelRunner Kıdemli Pazarlama Müdürü

Canan Demir – Tatilsepeti Pazarlama Direktörü

Nihan Çolak Erol – Enuygun Wingie Group Kurucu Ortağı

Adviye Bergemann – Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Derneği Başkanı

Güliz Öztürk – Pegasus Airlines CEO’su

Ece Yiğit – Vista Turizm Genel Müdürü

Eda Serbest – Ejder Turizm Genel Müdürü

Sinem Duygu Oral – Rixos Hotels Pazarlama Direktörü

Tuğçe Tanju Atıl – Honest Holding Pazarlama Direktörü

Nadya Özcan – Air Astana Türkiye Genel Müdürü

Damla Bayık – Katar Turizm Ofisi Bölge Müdürü

Derya Karaagaç – Dubai Turizm Otoritesi Türkiye Müdürü

Nilda Türe – Selectum Blu Cruise Genel Müdürü

Müveddet Utku – Gözden GSA Direktörü

Banu Dedeman – Dedeman Hotel Yönetim Kurulu Üyesi

Hediye Güral Gür – NG Hotel Yönetim Kurulu Başkanı

Işın Hekimoğlu – MSC Cruises Türkiye Genel Müdürü

Şebnem Özlem – Antur Genel Müdürü

Özel Ödüller ise şöyle:

Ayrıca, sektöre yaptıkları katkılarla öne çıkan kadın liderlere de özel ödüller verilecek:

Didem Kuş – Multinet UP Genel Müdür Yardımcısı

Gizem Çakı Çolak – İstanbul Havalimanı Havacılık Geliştirme Müdürü

Emel Yasemin Akçay – Plaza Premium Avrupa Satış Müdürü

Ayşen Tümbay – Global Tourism and Organization Yönetim Kurulu Başkanı

Güliz Saral – İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Pazarlama Müdürü

2025 Uzakrota Zirve Takvimi

28 Kasım’da Hilton Bosphorus’ta

Uzakrota 2025 yılı içerisinde 19 Haziran’da Novotel Kuala Lumpur’da, 30 Eylül’de Sheraton Grand Dubai’de olacak. Yılın en büyük etkinliği ise 28 Kasım’da Hilton Bosphorus İstanbul’da gerçekleştirilecek.

2018 yılında Hollanda merkezli Bidroom, 2019 yılında Japonya merkezli HİS Travel, 2020 yılında Güney Afrika merkezli Hepstar, 2021 yılında İngiltere merkezli Rent’n Connect ve 2023 yılında Finlandiya merkezli Dealroom tarafından “Dünya’nın En Etkili 10 Turizm Etkinliği”nden biri olarak seçilen Uzakrota’ya son olarak Birleşik Krallık merkezli turizm dergisi International Explorer tarafından Avrupa’nın En Etkili Turizm Etkinliği ödülü verildi.

UZAKROTA HAKKINDA: İlki 2010 yılında olmak üzere Dünyanın farklı şehirlerinde gerçekleştirilen turizm konferansı Uzak Rota’nın en kapsamlısı her yıl İstanbul’da toplanıyor. Konukların tematik salonlarda turizm seyahat endüstrisine yön verecek profesyonelleri dinleme şansı bulduğu zirvenin stant alanlarında ise firmalar için tanıtım ve buluşma ortamı sağlanıyor. Bugüne dek 10 ülkede 30’u aşkın zirvede 100 bine yakın kişiyi ağırlayan Uzakrota; ‘en etkili turizm etkinliği’ unvanını korumayı sürdürüyor. Hollanda merkezli Bidrrom tarafından 2018 yılında, Japonya merkezli HIS Travel tarafından 2019 yılında, Güney Afrika merkezli Hepstar tarafından 2020 yılında, İngiltere merkezli Rent’n Connect tarafından 2021 yılında Dünyanın en önemli turizm etkinliklerinden biri arasında seçilen Uzakrota, son olarak 2023 yılında Finlandiya merkezli etkinlik teknolojileri şirketi Dealroom tarafından ‘’Dünyanın en etkili 10 turizm etkinliğinden biri’’ olmaya değer görüldü.

