Deniz Kuvvetleri Kupası başlıyor

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı işbirliğinde ve TEB Özel sponsorluğunda düzenlenen, tek seferde durmadan yaklaşık 295 deniz millik rotası ile Türkiye’de yapılan en uzun mesafeli açık deniz yat yarışı olan Deniz Kuvvetleri Kupası, 13 Temmuz Cuma günü Çengelköy’den başlayacak, finali ve ödül töreni ise Teos Marina’da yapılacak.



16 Temmuz akşamı Teos Marina yat limanında bulunan havuz başında düzenlenecek ödül töreninde, finalist yelken yarış takımlarına hem ödülleri verilecek, hem de tüm yarışçıların yorgunluklarını atacakları eğlence dolu bir gece düzenlenecek.



ORIENT EXPRESS 6, KORZA, COMET A, DHO ARİVA, DHO CİVARİNA, FENERBAHÇE 2, MATRAK 2, NOMAD TURX, PAPİLİ II, ANYTHING, EKER 40, SHAK SHUKA 3, VAKKORAMA, ÇILGIN SİGMA, ANYTHING GOES, DEFİNE JR., FIRST LADY, GÜNEŞ SİGORTA MARY, DHO ABOSA, DHO AKOVA, FANUC MATRIX, TURKCELL ALİZE, HEDEF YELKEN 40,7, TÜPRAŞ ALİZE, UNIQ2GO HANGOVER, LOGO, PALAMUT, BOND, AMEERA CHEESE, COLUMBIA KEYFİM 3,5, ELECTRON, PUFF, MELTEM, IBS 40 PLUS LAL, ADA PUPA ADRENALİN, GOBLİN 4, NİL, ZEYNEP, İDİL adlı teknelerde yarışan ekipler Marmara ve Çanakkale Boğazı’nı geçip Ege’de rüzgarı arkasına alarak Teos Marina’ya en hızlı şekilde ulaşmaya çalışacak.



Çakabey ve Sığacık Koy içi yarışı da yapılacak



Deniz Kuvvetleri Kupası’nın Sığacık’ta tamamlanmasından sonra, 17-21 Ağustos tarihleri arasında Sığacık-Bodrum (Turgutreis) rotalı Sahil Güvenlik-DEYH IRC Birinciliği yarışları gerçekleşecek. Biri yaklaşık 82 deniz mili mesafeli Çakabey-937, 5’i koy içi olmak üzere toplam 6 yarıştan oluşan S/G-DEYH IRC Birinciliği için de 32 tekne yarışacak.























