Deniz Kuvvetleri'nden düşmanı titreten mesaj!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının seçkin birlikleri SAT'lar, milli lojistik gemisi TCG Akar'a helikopterden indirme eğitimi yaptı. Dünya güçlerinin savaş gemileriyle varlık gösterdiği Akdeniz'de gerçekleştirilen eğitimle, Deniz Kuvvetlerinin harekat yapabilme imkan ve kabiliyeti dünyaya gösterildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının seçkin birlikleri SAT'lar, milli lojistik gemisi TCG Akar'a helikopterden indirme eğitimi yaptı. Dünya güçlerinin savaş gemileriyle varlık gösterdiği Akdeniz'de gerçekleştirilen eğitimle Deniz Kuvvetleri'nin ana vatandan uzak sularda harekat yapabilme imkan ve kabiliyeti dünyaya gösterildi.

AKDENİZ'DE NELER OLUYOR?

Doğu Akdeniz uzunca bir süredir, Suriye savaşı bahanesiyle, dünya güçlerinin savaş gemileriyle takviye edilirken bir yandan da dünyanın 3. büyük doğalgaz rezervinin bulunduğu bu sularda sonbaharda Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin oldubittilerle ilan ettiği sahalarda petrol ve doğalgaz sondajları başlatılacak. EXXON Mobil, Total, Shell, Eni, Noble Enerji, Kogas bölgede sondaj yapmaya hazırlanıyor. Bu şirketlerin sondaj gemilerinin yanısıra bu ülkelerin savaş gemileri de Akdeniz'e doğru yol alıyor. Amerika, Tomahawk füzeleriyle yüklü iki destroyeriyle Suriye'yi tehdit ettiği Doğu Akdeniz'e, Selanik'te fuara katılım bahanesiyle 6. Filonun Komutanı Kontrol Gemisi USS Mount Witney'i intikal ettirirken, İngilizler de Doğu Akdeniz'e bir nükleer denizaltı gönderiyor. Fransa ise füze yüklü fırkateynini Suriye deniz sınırlarından ayırmıyor. Bir yandan da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa'ya deniz üssü ve hava üssü kullanım izni verdi. Amerika da GKRY'den üs talebinde bulundu.

"USTA DALGIÇLARIN SELAMLAŞMASI"

Doğu Akdeniz'de sonbaharda milli sondaj gemisi Fatih ile varlık göstermeye hazırlanan Türkiye ise, donanmasını oldubittilere karşı teyakkuzda tutuyor. Çok sayıda Türk savaş gemisinin nöbet tuttuğu Doğu Akdeniz'de, bir yandan da harbe hazırlık eğitimleri devam ediyor. Akdeniz'de artan trafiğe karşı TSK Instagram hesabından önemli bir mesaj verildi. Doğu Akdeniz'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın seçkin birliği SAT komandolarının milli lojistik gemi TCG Akar'a yaptığı helikopterle indirme eğitimi fotoğrafı Genelkurmay Başkanlığı İnstagram hesabından yayınlandı. Genelkurmay bu kareyi "Usta dalgıçların selamlaşması" mesajıyla paylaştı.

AKDENİZ'DE İNCE MESAJ VERİLDİ

Türk Deniz Kuvvetlerinin harekat etkinliğini, dünya kamuoyuna gösteren fotoğrafta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en büyük iki lojistik destek gemisinden biri olan TCG Akar'a SAT komandolarının Deniz Kuvvetleri hava gücünün omurgasını oluşturan SEAHAWK helikopterlerinden indirme yaptıkları görülüyor. Bu eğitimler, TSK'nın Anavatan'dan uzak sularda harekat yapabilme yeteneğinin de bir göstergesi. Milli ve yerli savunma sanayinin dosta güven düşmana korku salan ürünleri arasında yer alan TCG Akar da, her türlü lojistik malzemenin yanısıra tek başına 10 bin ton akaryakıt taşıyabiliyor. Dünya güçlerinin gözü önünde TCG Akar gemisine Türk donanmasının özel harekat kabiliyetini gösteren SAT'ların indirilmesi eğitimiyle de Türk donanması, Akdeniz'de ince mesaj vermiş oldu. Öte yandan TSK Instagram hesabından son bir haftada, fırkateynler, çıkarma gemileri, Ada sınıfı korvetler ve denizaltıların gücünü ortaya koyan çok sayıda görüntü paylaşıldı. Foça'da bulunan donanmanın en güçlü gemileri, emir anında her an her yere gidecek şekilde teyakkuzda tutuluyor. Bu fotoğraflarla TSK, Türk denizcilerinin harekat ve lojistik yeteneğini, güç aktarım kabiliyetini sergilediği gibi, denizaltı görüntüsüyle de sinsi gücünü hatırlatmış oldu.

Vira Haber