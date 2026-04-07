Deniz ve İnsan

Denizde hiçbir şey gizli kalmaz. Ne yaptığınız… ne de nasıl yönettiğiniz. Operasyonel kararlarınız, ekip içi iletişiminiz ve kriz anındaki yaklaşımınız net şekilde ortaya çıkar.

Ve çoğu zaman… liderliğiniz de. Denizcilik sektörü, yalnızca teknik yeterliliklerle değil; insanın karar alma biçimi, stres altında davranışı ve ekip yönetimiyle şekillenen bir alandır. Mavi ekonomi ve sürdürülebilirlik perspektifiyle baktığımızda ise bu insan faktörü, sektörün geleceğini doğrudan belirleyen en kritik unsurlardan biri haline gelir.

Ben Melike Esra Karayel. Sosyal antropolog, eğitmen ve Deniz Kızı Akademi’nin kurucusu olarak uzun yıllardır insanı anlamaya çalışıyorum. Ancak şunu çok net gördüm: İnsanı gerçekten anlamak istiyorsanız, onu kendi konfor alanından çıkarıp gerçek koşulların içine yerleştirmeniz gerekir. Ve bu gerçekliğin en saf hali… denizde ortaya çıkar.

Deniz Bir Eğitim Alanıdır

Denizcilik sektöründe ve farklı sektörlerde mental sağlık, stres yönetimi, etkili iletişim ve takım çalışması alanlarında eğitimler veriyorum. Ancak benim yaklaşımımı farklı kılan şey, bu konuları yalnızca anlatmak değil, yaşatmaktır. Çünkü bilgi duyulabilir ama farkındalık ancak deneyimlenir.

Yaklaşık 15 yıllık yelken ve kürek deneyimimle geliştirdiğim bu yaklaşımda, denizi bir uygulama alanı olarak kullanıyorum. Kurumların ihtiyaçlarına göre tasarlanan programlarda katılımcılar yalnızca dinlemez; denizin içinde, gerçek zamanlı olarak deneyimler. Belirsizlikle karşılaşır, ekip içinde hareket etmeyi öğrenir, kontrol edemedikleri durumlarla yüzleşir ve en önemlisi kendileriyle temas kurarlar. Deniz, insanı olduğu gibi ortaya çıkarır. Bu yüzden denizde kazanılan bir farkındalık, karada edinilen bilgiden çok daha kalıcıdır.

Mavi Çağ Deniz 5.0

Bu yaklaşımın bir uzantısı olarak hayata geçirdiğim Mavi Çağ Deniz 5.0, yalnızca bir içerik platformu değil; bir bakış açısıdır. Mavi ekonomi, Mavi Vatan ve sürdürülebilirlik ekseninde; ekonomiden yapay zekâya, otonom sistemlerden deniz sporlarına kadar geniş bir perspektifte içerikler üretiyorum.

Alanında uzman isimlerle gerçekleştirdiğim röportajlar aracılığıyla denizcilik sektörünü yalnızca teknik bir alan olarak değil, insan, kültür ve gelecek perspektifiyle ele alıyorum. Bu platformda yalnızca uzmanlar değil; öğrenciler, gençler ve sektörün farklı paydaşları da yer alıyor.

Çünkü dönüşüm yalnızca bilgiyle değil, katılımla gerçekleşir.

Denizin Altında Kalan Hikâyeler

Bu yolculuğun en önemli parçalarından biri ise “Deniz Kızı’nın Deniz altı Günlükleri” projesi.

Bu proje, Türkiye’de bir ilk olarak deniz tabanını bir kültürel hafıza alanı olarak ele alıyor. Deniz altı gözlemleriyle elde ettiğimiz verileri yalnızca çevresel değil, aynı zamanda kültürel bir okuma ile değerlendiriyoruz. Türkiye’nin dört denizinde yürüttüğümüz bu çalışma ile ülkemizin ilk kültürel atık profilini oluşturuyoruz.

Çünkü denizin altına baktığınızda yalnızca atıkları değil, insanın bıraktığı izleri görürsünüz. Bir cam şişe, bir plastik parça ya da terk edilmiş bir ağ… Hepsi bir davranışın, bir alışkanlığın ve bir kültürün yansımasıdır.

Deniz unutmaz. Sadece biriktirir.

Aynı zamanda gittiğimiz her bölgede yalnızca gözlem yapmakla kalmıyor; deniz eğitimleri veriyor, deniz kültürünü ve mavi ekonomiyi tanıtıcı konferanslara katılıyor ve bu farkındalığı yerinde yaygınlaştırıyoruz.

Bir Farkındalık Alanı

Her bir dalış, aslında toplumun denizle kurduğu ilişkiye dair güçlü bir veri sunar. Bu verileri anlamak yalnızca çevreyi korumak için değil, daha bilinçli ve sürdürülebilir bir gelecek kurmak için kritik bir adımdır.

Bu nedenle proje yalnızca bir araştırma olarak kalmaz; aynı zamanda bir farkındalık alanına dönüşür. Gittiğimiz her bölgede deniz kültürünü, mavi ekonomiyi ve sürdürülebilirliği anlatan çalışmalar yürütür, yerel paydaşlarla buluşur ve denizi bir yaşam alanı olarak yeniden anlatırız.

Son Söz

Bu köşede artık denizi anlatırken insanı, insanı anlatırken denizi konuşacağız. Bazen bir eğitimden, bazen bir dalıştan, bazen de sadece bir gözlemden yola çıkarak… Ama her zaman aynı yerden: insanın kendisinden.

Ve aslında mesele çok net:

Denizler bizim geleceğimiz.