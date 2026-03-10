Kızıldeniz’in Tropikal Cenneti: Giftun Adaları

Hurgada yakınlarında yer alan Giftun Adaları, Mısır’ın dünyaca ünlü gözde turistik merkezlerinden birisi. Hurghada’ya gelen her turistin uğramadan geçmediği, koruma altındaki bu minik adalar topluluğu, “Giftun Adaları Ulusal Parkı” adıyla bilinen bölgede yer alıyor.

Kızıldeniz’in kristal sularının içerisinde yükselen bu küçük adalar, Cennet Adaları olarak da biliniyor. En büyükleri Giftun Kebir, küçük olan ise Giftun Sughayer olarak adlandırılıyor.

Hurghada kıyısından yaklaşık 45 dakikalık bir tekne yolculuğu ile ulaşılan bu bölge mercan resifleriyle ünlü. Su altı canlıları, resifleri ve renk çeşitliliği ile su altını sevenleri büyülüyor.

Orange Bay, Mahmya Beach, Eden Island ve Paradise Island gibi farklı plaj ve kıyılara sahip Giftun Adaları’nın tertemiz sularında renkli balıkların arasında yüzebilir, vatozları, deniz kaplumbağalarını, deniz meleklerini ve meraklı yunusları gözlemleyebilir ve beyaz kumlarında doyasıya güneşlenebilirsiniz. Giftun Adaları’nın rüzgârsız havası, dingin ve berrak denizi ve tertemiz düzenli plajları insanı baştan çıkarmaya yetiyor.

Büyük Giftun Adası (Giftun Kebir) üzerinde halka açık ve özel olmak üzere 2 plaj bulunuyor. Bunlardan biri, turkuaz renkli Kızıldeniz’in kıyısında 2 kilometre boyunca uzanan incecik beyaz kumlara sahip Mahmya Plajı. Özel bir plaj olan Mahmya’da iyi bir plaj keyfi için her şey düşünülmüş. Herkese yetecek kadar şezlong ve şemsiyenin yanı sıra, adayı birkaç farklı açıdan izleyebileceğiniz, üzeri kapalı çok sayıda dinlenme loungu da var.

Halka açık plajda ise şezlong ve şemsiye yok, herhangi bir servis hizmeti de verilmiyor. Burası her zaman son derece kalabalık oluyor çünkü dalış turları yapan tekneler de burada mola veriyor.

Hurghada’da nem oranı %50’ler civarında olduğu için sıcaklar bunaltıcı olmuyor. Ocak ve Şubat ayları biraz serin olsa da denize girilebiliyor. Mart ve Kasım arası en iyi zamanı.

Bu bölge, neredeyse on iki ay boyunca plaj, deniz, güneşi sunmasının yanı sıra, Mısır‘ın görkemli tarihini gözler önüne seren Luksor ve Aswan’e yakın olması nedeniyle de tercih ediliyor. Hurghada’nın, her yaştan ziyaretçi için uygun olan samimi ve doğal ortamı, ailece yapılacak tatiller için de ideal.

Murat TÜZEL

CHP İstanbul İl Başkanlığı Turizmden Sorumlu Komisyon Başkanı

Şişli Kent Konseyi Turizm Komisyon Başkanı

Dünya Seyahat Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu Üyesi