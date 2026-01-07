KOSDER’in Geleneksel Kahvaltı Toplantısında Sektörün 2026 Gündemi Masaya Yatırıldı

Toplantıda KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Torlak, Prof. Dr. Oral Erdoğan ve Türk P&I Sigorta Genel Müdürü Ufuk Teker değerlendirmelerde bulundu.

“Koster denildiğinde ilk başvurulan adres olmak istiyoruz”

Toplantının açılış konuşmasını yapan KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Torlak, geride bırakılan dönemin küresel ölçekte zorlayıcı geçtiğine dikkat çekerek, “Uluslararası siyasette yaşanan çatışmalar ve ekonomik sorunlar bölgemizi ve ticaretimizi doğrudan etkiledi. Buna rağmen 2026’nın çok daha bereketli bir yıl olmasını umut ediyoruz ve bu yönde mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana net bir hedefle hareket ettiklerini vurgulayan Torlak, “Mesajımız çok netti: sektörün sorunlarını doğru mercilere taşımak ve koster denildiğinde ilk başvurulan yapı haline gelmek” ifadelerini kullandı.

Üyelerle yapılan istişare toplantılarına da değinen Torlak, “52 üyemizin katıldığı ilk istişare toplantımızda koster yenileme projesi, limanlarda yaşanan sorunlar, personel konuları ve PSC uygulamalarını detaylı şekilde ele aldık. Karşılıklı fikir alışverişinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük” diye konuştu.

Derneğin kalıcı bir merkez kazanmasına yönelik başlatılan kampanyaya ilişkin bilgi veren Torlak, şu ifadeleri kullandı:

“Hedefimiz 500 bin dolar. Yönetim ve denetim kurulu üyelerimiz kampanyaya 101 bin doların üzerinde katkı sundu. Bugün itibarıyla kasamızda 113 bin doların üzerinde bir kaynak var. Toplanan bu kaynakla mutlaka derneğimize kalıcı bir yer kazandıracağız. Bunu gerçekleştirmeden yönetimi devretmeyeceğiz.”

“Maliyet yapısıyla yatırım yapmak her geçen gün zorlaşıyor”

Toplantıda söz alan Prof. Dr. Oral Erdoğan, küresel ekonomide yeni bir döneme girildiğini belirterek, “Dünyada artık Trump ekonomisinden ziyade ‘Trumpist’ bir emperyalizmden söz ediyoruz. 2026 yılı kaos teorisine göre başladıysa aynı sertlikte devam edecek gibi görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Türk denizcilik sektörünün rekabet gücünü etkileyen temel sorunlara dikkat çeken Erdoğan, sermaye ve iş gücü maliyetlerinin altını çizerek şunları söyledi:

“Türk armatörleri döviz bazında yüzde 8-10 maliyetle finansmana erişmeye çalışırken, Güney Koreli bir firma aynı kaynağı yüzde 2 ile kullanabiliyor. İş gücü maliyetleri ise bazı alanlarda yüzde 60’ların üzerine çıkmış durumda. Bu tabloyla yatırım fizibilitesi giderek ortadan kalkıyor.”

Koster filosunun yenilenmesi konusuna da değinen Erdoğan, uzun yıllardır veri eksikliğiyle hareket edildiğini belirterek, “Biz bazı şeyleri yapıyormuş gibi oluyoruz ama eksik biliyoruz. Birlikte hareket etmeden bu sorunları çözmemiz mümkün değil” dedi.

“Deniz ticaretinde riskler büyüyor, belirsizlik arttı”

Türk P&I Sigorta Genel Müdürü Ufuk Teker ise konuşmasında, deniz ticaretinde artan güvenlik risklerine ve sigortacılık alanındaki gelişmelere dikkat çekti. Teker, “Belirsizlik, 2026 yılının en önemli başlığı haline gelmiş durumda. Sivil ticaret gemileri, uzun yıllardan sonra ilk kez bu kadar doğrudan risk altında” ifadelerini kullandı.

Kızıldeniz’de yaşanan saldırılar, İran ve Rusya-Ukrayna hattındaki gelişmelerin denizcilik sigortacılığını doğrudan etkilediğini belirten Teker, “Bu ortamda armatörlerin sorumluluk ve P&I teminatlarını çok daha yakından takip etmeleri gerekiyor” dedi.

Sigorta piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Teker, tekne-makine sigortalarında son dönemde yumuşak piyasa koşullarının hakim olduğunu belirterek, “Ancak artan büyük hasarlar nedeniyle bu durumun 2026 itibarıyla değişebileceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantı, konuşmaların ardından sektörün mevcut sorunları ve gelecek döneme ilişkin beklentilerin ele alındığı değerlendirme paneliyle sona erdi.

