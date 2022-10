MSC World Europa Yolcularının Yeme İçme Deneyimini Zenginleştiriyor

Michelin yıldızlı şef, televizyoncu ve yazar Niklas Ekstedt, doğal malzemelere ve çiftlikten okyanusa konseptine odaklanan özel restoran Chef's Garden Kitchen'ın menüsünü tasarlamak için MSC Cruises ile işbirliği yaptı. Bu yeni restoran, denizde ilk kez hidrofonik bahçeye sahip olacak ve konuklara, panoramik deniz manzarası eşliğinde açık bir mutfakta Ekstedt'in olağanüstü kreasyonlarını hazırlayan usta şef ile benzersiz ve sürükleyici bir deneyim yaşatılacak.

Şef Ekstedt: “MSC World Europa'da yeni bir yemek konsepti geliştirmek için MSC Cruises ile çalışmak heyecan verici bir deneyim oldu ve gerçekten özel ve benzersiz bir şey yarattık.

CHEF'S GARDEN MUTFAK – BİR YEMEK VAHASI

Doğadan ilham alan Chef's Garden Kitchen, taze ve mevsimlik lezzetler vadediyor. Menüde öne çıkanlar arasında tarak ceviche, alabaş turşusu, ladin, yaban mersini, greyfurt veya ana yemek için kurutulmuş Langoustine kuyrukları, havuç, limon, demlenmiş et suyu bir tatlı beze, deniz topalak, beyaz çikolata, mine çiçeği bulunmaktadır.

ÇEKİCİ RESTORANLAR, BARLAR VE LOUNGE ALANLARI

MSC World Europa, yedi yeni lounge konseptinin yanı sıra aşağıdakiler de dahil olmak üzere yeni yemek alanları ile lezzet mekanları listesini tamamlıyor:

• YENİ! Kahve Dükkanı. Bu şık ve modern kahve evi, her kahve gurmesinin hayalidir.

• YENİ! Raj Polo Çay Evi, Hint ve İngiliz çay gelenekleri rahatlatıcı tropik bir ortamda birleşiyor ve misafirleri Hindistan yüzyılının başına doğru zamanda bir adım geriye götürüyor.

• YENİ! Gin Projesi, 70'in üzerinde ‘craft gin’ ile, ustalıkla hazırlanan klasik kokteyller ve eski bir Crawley's shaker ile meraklılarının mutlaka uğraması gereken bir dükkan.

• YENİ! Elixir - Mixology Bar, lezzetli Fever Tree karıştırıcılar içeren el yapımı karışımlar yaratan uzman miksologlarla birlikte, havalı ve sıra dışı kokteyller için THE “It Bar”.

• YENİ! La Pescaderia, balıkları veya çeşitli paket servis seçenekleri arasından konukların seçim yapabilecekleri taze balık sergisiyle alanı tamamlayan, pazar tarzı bir ortamda taze deniz ürünleri sunulmaktadır. Restoran, çeşitli Akdeniz mezeleri ile geleneksel deniz ürünleri hazırlar ve açık veranda oturma alanına sahiptir.

• YENİ! Luna Park Pizza & Burger, her yaş için muhteşem bir ambiyans ve yaratıcı tasarım öğeleri içeren rahat bir büfedir. İnteraktif deneyim, aile oyunları ve "coney dog" ve tuzlu krakerlerden “funnel cake”e kadar klasik Amerikan yemeklerini içeren eğlenceli bir menü içerir.

MSC World Europa, Aralık 2022'den itibaren ilk misafirlerini ağırlayacak. Açılış sezonunu, konukların Dubai'den 7 gecelik gemi yolculuklarının keyfini çıkaracakları, kış güneşi gezisi deneyimini sunarak Basra Körfezi bölgesinde geçirecek.

25 Mart 2023'ten itibaren Dubai'den yola çıkacak olan MSC World Europa, Akdeniz'e doğru açılacak.