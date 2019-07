Özdemir: "Mersin, tek vücut olmalı"

Mersin Ticaret Borsası Özdemir, yazılı bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan, 2019-2023 dönemini kapsayan ve dün Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen 11. Kalkınma Planında Mersin'i doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren projeleri değerlendirdi.



Planda Mersin'in yer aldığı projeler



Özdemir, 11. Kalkınma Planında Mersin'in de yer aldığı projeleri şöyle sıraladı:



"Konya-Karaman-Niğde-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep demiryolu hattı tamamlanarak imalat sanayi sektörlerinin Adana, Mersin ve İskenderun limanlarına erişimi kolaylaştırılacaktır.



Doğu Akdeniz bölgesinde, Ortadoğu ve Orta Asya coğrafyasına çıkış kapısı olacak transit yük odaklı bir ana konteyner limanı inşa edilecektir.



İstanbul bölgesinin uluslararası bir hava kargo, bakım-onarım ve aktarma merkezi olması sağlanacak; Orta Doğu ve Afrika coğrafyasına da hitap edecek Çukurova Havalimanı tamamlanacaktır.



Çukurova Havalimanı tamamlanacak, ana demiryolu şebekesiyle bağlantısı sağlanacaktır.



Çukurova Bölgesel Havalimanı Bağlantı Yolu tamamlanacaktır.



Doğu Akdeniz bölgesinin Batı Akdeniz bölgesine bağlantısını sağlayan Erdemli-Silifke-Taşucu-13. Bölge Hududu Devlet Yolu ile Alanya-Gazipaşa-5. Bölge Hududu Devlet Yolu (Akdeniz Sahil Yolu) tamamlanacaktır.



Adana ve Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi ile Ceyhan Endüstri İhtisas Bölgesinin, Yenice Lojistik Merkezi ile Mersin Limanı'na bağlantısına hizmet edecek olan Adana Güney Çevre Yolu tamamlanacaktır.



Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin inşaatı 2023 yılında tamamlanacak ve elektrik enerjisi üretimine başlanacaktır."



"Çukurova Havalimanın tamamlanmasıyla Mersin yepyeni bir merkezi nokta haline gelecek"



Bu projeler içerisinde Mersin'in kalkınması açısından Çukurova Havalimanının ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Özdemir, projenin tamamlanmasıyla Mersin'in, Türkiye'nin ikinci büyük havalimanına sahip olacağının altını çizdi. Planda belirtilen demiryolu ve karayolu bağlantılarının oluşturulmasıyla birlikte Mersin'in, içinde bulunduğu yaklaşık 400 milyon nüfuslu coğrafyada yepyeni bir merkezi nokta haline geleceğini belirten Özdemir, "Bu projede bugüne kadar ihale aşamaları ve sonrasında bazı şanssızlıklar yaşandı. Devletimiz yap-işlet-devret modelinden vazgeçerek yapımını kendisi üstlendi. Projeye ilişkin gerekli ödeneğin ayrılarak ivme kazandırılmasını ve en kısa zamanda tamamlanmasını umuyorum" dedi.



"Konteyner Limanı Projesi Mersin'e aittir"



Mersin ekonomisinin liman ile çok güçlü bir bağı bulunduğuna işaret eden Özdemir, "Bu nedenle liman, geleceğe dönük her projeksiyonun olmazsa olmazı haline geliyor. On Birinci Kalkınma Planında vurgu yapılan bölgelerin liman bağlantıları tamamlandığı takdirde, kentimiz lojistik bir merkez olma konusunda önemli mesafe kat edecektir. Ayrıca, liman kapasitesinin genişletilmesi Mersin için bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu doğrultuda, uzun yıllardır yatırım planlarında yer alan Konteyner Limanı Projesi büyük önem taşımaktadır. Ancak, Onuncu Kalkınma Planında 'Mersin Konteyner Limanı' olarak adlandırılan bu önemli yatırıma, yeni planda 'Doğu Akdeniz bölgesinde' gerçekleştirilecek bir proje olarak yer verilmiştir. Bu ibarenin, ilgili yatırımın Mersin'den alınması değil, sadece bir isim değişikliğinden ibaret olmasını temenni ediyorum. Çünkü bu proje muğlak bir tanımlama ile bırakıldığı takdirde Doğu Akdeniz'de yer alan Adana ve Hatay gibi iller, projeye sahip çıkmak isteyecektir. Nitekim eski Kalkınma Bakanımız ve şu anki Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Sayın Lütfi Elvan konu üzerine eğilmiştir. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay da projenin Mersin'e ait olduğunu vurgulayarak Mersinlilerin yüreğine su serpmiştir. Bu kapsamda, projenin Onuncu Kalkınma Planında olduğu gibi 'Mersin Konteyner Limanı' olarak adlandırılmasının daha doğru olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"Akdeniz Sahil Yolu Projesi elzem bir ihtiyaçtır"



On Birinci Kalkınma Planında yer alan ve Mersin için önemli bir diğer projenin de Akdeniz Sahil Yolunun tamamlanması olduğunu dile getiren Özdemir, Çeşmeli'de sona eren otoyolun Akdeniz Sahil Yolu bağlantısının da yapılmasının, bu projeyi daha verimli hale getireceğini kaydetti. "Çünkü bu proje bir turizm yatırımı olmanın da öncesinde Mersinliler için elzem bir ihtiyaçtır" diyen Özdemir, şöyle devam etti: "Yaz dönemlerinde ve özellikle hafta sonları yaklaşık 50 kilometrelik mesafeyi kat etmek için bu bölgede 3-4 saat süren araç kuyruklarına katlanmak gerekmektedir. Bu bağlamda, bu proje bittiği anda Mersin'in ulaşım, turizm ve lojistik imkanları önemli ölçüde genişleyecektir."



"Kent olarak bir bütün halinde hareket etmeliyiz"



Mersin'in, planda yer alan projelerin gerçekleştirilmesi için bir bütün halinde hareket etmesi ve lobi gücü oluşturması gerektiğini vurgulayan Özdemir, "Ülkeler ülkeler ile şehirler şehirler ile yarışır. Bu gerçekten hareketle Mersinimiz için, öncelikli projeler ve yatırımlar için tek vücut olmalı ve etkin bir lobi gücü oluşturmalıyız. Kentimiz açısından On Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planındaki hedeflere ulaşılması, ayrıca planda yer almayan ancak Mersin'in ihtiyaç duyduğu yeni projeler kurgulanması, kent olarak bir bütün halinde hareket etmemize bağlıdır. Başta devletimizin sahiplenmesi olmak üzere, kentimizin tüm bileşenlerinin uyum içerisinde çalışmasıyla bunu gerçekleştirecek güce sahibiz. Ancak bu şekilde kentimizin ekonomiden refah seviyesine, sosyal yaşantı kalitesinden istihdam ve gelir oluşturma kapasitesine kadar her alanda kalkınmasını sağlayabiliriz" dedi.

Vira Haber